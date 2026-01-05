Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2025/2026

Евгений Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2025/2026
Комментарии

33-летний нападающий Евгений Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Напомним, форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».

Евгений в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей, отметившись в них одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами. Кузнецов перешёл в «Металлург» в начале октября на правах свободного агента после расторжения контракта с петербургским СКА, за который выступал в прошлом чемпионате КХЛ. «Салават» стал третьей командой для хоккеиста после возвращения в Россию из НХЛ.

Материалы по теме
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android