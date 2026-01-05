Евгений Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2025/2026

33-летний нападающий Евгений Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Напомним, форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».

Евгений в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей, отметившись в них одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами. Кузнецов перешёл в «Металлург» в начале октября на правах свободного агента после расторжения контракта с петербургским СКА, за который выступал в прошлом чемпионате КХЛ. «Салават» стал третьей командой для хоккеиста после возвращения в Россию из НХЛ.