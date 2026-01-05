Скидки
Главная Хоккей Новости

Кузнецов может дебютировать за «Салават Юлаев» в матче с «Автомобилистом» 8 января

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что нападающий Евгений Кузнецов с большой долей вероятности может дебютировать за уфимский клуб в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Встреча пройдёт в Уфе в четверг, 8 января, и начнётся в 14:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Какова вероятность, что он сыграет с «Автомобилистом»?
– Большая вероятность, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

О переходе Кузнецова в «Салават Юлаев» стало известно сегодня, 5 января. Уфимская команда забрала 33-летнего нападающего из списка отказов магнитогорского «Металлурга». Евгений в текущем сезоне сыграл 15 матчей, отметившись в них одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами.

