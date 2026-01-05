Главный тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о поражении от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Мы с «Салаватом Юлаевым» встретились уже в четвёртый раз. Наверное, уже достаточно хорошо изучили друг друга. До второго гола в наши ворота игра, на мой взгляд, была закрытая. Не так много моментов было что у одних, что у других ворот. Команды старались как можно меньше ошибиться, сыграть надёжнее. Когда второй гол пропустили, нам пришлось раскрыться, бежать в атаку. Получали и контратаки. Но, к сожалению, не смогли забить. Соперника – с победой!

— Сегодня не играли Белозёров, Долганов. Прокомментируйте, пожалуйста, их отсутствие.

— К сожалению, в прошлой игре они, а также Пастухов получили повреждения. Именно по здоровью они не смогли принять участие в матче.

— С чем связана такая малорезультативная игра?

— Если бы любой тренер знал ответы на такие вопросы, наверное, игры были бы более результативными. Я не раз говорил, что у нас бывают серии, где забрасываем по одной шайбе, а бывают серии, где забиваем по три, пять и более голов. Как это объяснить, очень сложно, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».