Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Салавата Юлаева» Зоркин прокомментировал свой первый дубль в карьере

Защитник «Салавата Юлаева» Зоркин прокомментировал свой первый дубль в карьере
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:1). Игрок оформил в этой встрече дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Ремпал, Родевальд) – 10:55 (5x5)     1:1 Хоружев (Федотов, Точилкин) – 39:28 (5x5)     2:1 Зоркин (Бутузов) – 43:54 (5x5)    

— Здорово, что начали год с победы. Игра получилась очень плотной и напряжённой — всё решалось буквально в одну шайбу. Счёт был равный, матч – тяжёлый, но тем ценнее эта победа.

— Сегодня у вас дубль — первый в карьере. Как видели свои моменты и, может быть, что-то загадывали на Новый год?
— Нет, на Новый год ничего не загадывал, спокойно к этому отношусь. В первом эпизоде Ремпал отдал отличный пас — оставалось только попасть в ворота. Во втором моменте, возможно, не обошлось без везения: хороший пас из-за ворот, бросил — шайба залетела.

— Первый матч в году, много болельщиков на трибунах. Насколько понравилась сегодняшняя атмосфера?
— У нас всегда отличная поддержка. Честно говоря, не припомню матчей, где было бы тихо или мало болельщиков. Огромное спасибо всем, кто приходит и поддерживает — атмосфера сегодня была супер.

— Игра получилась очень плотной. Что стало ключевым фактором победы?
— В первую очередь — единоборства. Мы допустили меньше ошибок, чем соперник, и за счёт этого смогли выиграть, — приводит слова Зоркина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android