Защитник «Салавата Юлаева» Зоркин прокомментировал свой первый дубль в карьере

Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:1). Игрок оформил в этой встрече дубль.

— Здорово, что начали год с победы. Игра получилась очень плотной и напряжённой — всё решалось буквально в одну шайбу. Счёт был равный, матч – тяжёлый, но тем ценнее эта победа.

— Сегодня у вас дубль — первый в карьере. Как видели свои моменты и, может быть, что-то загадывали на Новый год?

— Нет, на Новый год ничего не загадывал, спокойно к этому отношусь. В первом эпизоде Ремпал отдал отличный пас — оставалось только попасть в ворота. Во втором моменте, возможно, не обошлось без везения: хороший пас из-за ворот, бросил — шайба залетела.

— Первый матч в году, много болельщиков на трибунах. Насколько понравилась сегодняшняя атмосфера?

— У нас всегда отличная поддержка. Честно говоря, не припомню матчей, где было бы тихо или мало болельщиков. Огромное спасибо всем, кто приходит и поддерживает — атмосфера сегодня была супер.

— Игра получилась очень плотной. Что стало ключевым фактором победы?

— В первую очередь — единоборства. Мы допустили меньше ошибок, чем соперник, и за счёт этого смогли выиграть, — приводит слова Зоркина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

