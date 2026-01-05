«Шанхайские Драконы» прервали серию из трёх поражений, победив «Ладу»

Скидки
Шанхайские Драконы — Лада, результат матча 5 января 2026 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

Комментарии

Сегодня, 5 января, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали хоккеисты китайского клуба со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Фу (Меркли, Джозефс) – 02:38 (5x5)     2:0 Саттер (Лабанк, Кленденинг) – 14:22 (5x5)     2:1 Савчик (Тянулин, Сетдиков) – 22:43 (5x5)     2:2 Грошев (Михайлов, Граовац) – 42:53 (5x5)     3:2 Фу (Сомерби, Вагнер) – 49:02 (5x5)    

На третьей минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Спенсер Фу забил первый гол. На 15-й минуте форвард Райли Саттер удвоил преимущество китайского клуба. На 23-й минуте нападающий Иван Савчик сократил отставание «Лады». На 43-й минуте форвард тольяттинцев Тайлер Граовац сравнял счёт. На 50-й минуте Спенсер Фу вывел хозяев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

Таким образом, «Шанхайские Драконы» прервали серию из трёх поражений, а «Лада» — продлила до шести.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Китайский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 41 матч, в которых набрал 41 очко, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Тольяттинская команда с 26 очками после 42 встреч располагается на 11-й строчке Запада.

