«Шанхайские Драконы» прервали серию из трёх поражений, победив «Ладу»

Сегодня, 5 января, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали хоккеисты китайского клуба со счётом 3:2.

На третьей минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Спенсер Фу забил первый гол. На 15-й минуте форвард Райли Саттер удвоил преимущество китайского клуба. На 23-й минуте нападающий Иван Савчик сократил отставание «Лады». На 43-й минуте форвард тольяттинцев Тайлер Граовац сравнял счёт. На 50-й минуте Спенсер Фу вывел хозяев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

Таким образом, «Шанхайские Драконы» прервали серию из трёх поражений, а «Лада» — продлила до шести.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Китайский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 41 матч, в которых набрал 41 очко, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Тольяттинская команда с 26 очками после 42 встреч располагается на 11-й строчке Запада.