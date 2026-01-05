Московское «Динамо» всухую проиграло «Сочи» и потерпело третье поражение кряду

Сегодня, 5 января, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 14-й минуте нападающий «Сочи» Уилл Биттен забил первый гол. На 53-й минуте форвард Жан-Кристоф Боден удвоил преимущество южного клуба, установив окончательный счёт — 2:0.

Таким образом, «Динамо» потерпело третье поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 39 матчей, в которых набрал 32 очка, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые с 52 очками после 42 встреч располагаются на четвёртой строчке Запада.