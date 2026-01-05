Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сочи — Динамо М, результат матча 5 января 2026 года, счет 2:0, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» всухую проиграло «Сочи» и потерпело третье поражение кряду
Комментарии

Сегодня, 5 января, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Биттен (Венгрыжановский) – 13:35 (5x5)     2:0 Боден (Кагарлицкий) – 52:41 (5x5)    

На 14-й минуте нападающий «Сочи» Уилл Биттен забил первый гол. На 53-й минуте форвард Жан-Кристоф Боден удвоил преимущество южного клуба, установив окончательный счёт — 2:0.

Таким образом, «Динамо» потерпело третье поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 39 матчей, в которых набрал 32 очка, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые с 52 очками после 42 встреч располагаются на четвёртой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Максим Афиногенов: московское «Динамо» — лучшая команда КХЛ в 2025 году
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android