Баширов заявил, что зарплата Кузнецова в «Салавате Юлаеве» будет выше, чем в «Металлурге»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что зарплата нападающего Евгения Кузнецова в уфимском клубе будет выше, чем в «Металлурге». Форвард заключил соглашение с «Салаватом» до конца текущего сезона.

— Подписывая Кузнецова, вы меняете его контракт? Или он такой же, как в «Металлурге» — на 10 млн рублей за сезон?
— Да, контракт изменяется в сторону повышения. Мы подписываем Кузнецова до конца этого сезона. А там посмотрим, — приводит слова Баширова «Матч ТВ».

О переходе Кузнецова в «Салават Юлаев» стало известно сегодня, 5 января. Уфимская команда забрала 33-летнего нападающего из списка отказов магнитогорского «Металлурга». Евгений в текущем сезоне сыграл 15 матчей, отметившись в них одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами.

