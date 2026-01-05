Скидки
«Сент-Луис» продлил контракт с Торопченко на два года и общую сумму $ 5 млн

«Сент-Луис Блюз» подписал двухлетний контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко со средней годовой зарплатой $ 2,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 26-летний хоккеист провёл 27 матчей за «Блюз», отметившись двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. Всего Алексей принял участие в 286 играх регулярного чемпионата за «Сент-Луис», набрав 65 (32+33) очков. На его счету также 19 встреч плей-офф и 6 (2+4) очков.

Торопченко был выбран «Блюз» в четвёртом раунде под общим 113-м номером на драфте НХЛ 2017 года.

На данный момент «Сент-Луис» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 42 очками в 43 матчах.

