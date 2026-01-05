Скидки
Хоккей

«Торонто» внёс нападающего Вильяма Нюландера в список травмированных

«Торонто» внёс нападающего Вильяма Нюландера в список травмированных
«Торонто Мэйпл Лифс» внёс нападающего Вильяма Нюландера в список травмированных задним числом начиная с 27 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Отмечается, что из АХЛ был вызван защитник Маршалл Рифай.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 33 матча, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами при показателе полезности «-1». Всего на счету Нюландера 718 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 653 (276+377) очков.

На данный момент «Торонто» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 41 встречи.

