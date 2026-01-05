Скидки
Сундин поздравил Мэттьюса с новым рекордом по голам в истории «Торонто»

Комментарии

Легенда «Торонто Мэйпл Лифс» и член Зала хоккейной славы Матс Сундин поздравил нападающего клуба Остона Мэттьюса с тем, что он побил его рекорд и стал лучшим снайпером за всю историю «Торонто».

«Остон, поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд. Ты получишь от этого ещё больше удовольствия, когда твоя карьера закончится, но это важная веха, и удачи тебе в погоне за чемпионством с «Торонто Мэйпл Лифс», — приводит слова Сундина официальный сайт НХЛ.

Мэттьюс оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) и тем самым вписал своё имя в историю клуба. Теперь на его счету 421 шайба, благодаря чему он обошёл находившегося ранее на первой строчке Сундина (420). На такое количество голов Мэттьюс затратил 664 встречи, в то время как Сундин — 981.

