«Ребятам надо покопаться в себе». Козлов — после поражения «Динамо» от «Сочи»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении от «Сочи» (0:2) и заявил, что игра бело-голубых не задалась с первого периода.

— Игра не задалась с первого периода. После долгой паузы мы не сразу вошли в игру, пропустили ненужный гол из-за ошибки после большинства. Второй и третий период провели лучше, контролировали шайбу. Но мы мало создаём, а то, что создавали, было без трафика перед воротами. Вратарь соперника хорошо сыграл. Мы не лезли на ворота сегодня, нужен был трудовой гол, но не получилось, поэтому такой результат.

— Вы заострили внимание на том, что трафик был не очень хороший и мало моментов создали в атаке. В команде такое количество мастеров, но результаты последних матчей оставляют желать лучшего. Почему?

— Мы работаем над этим. Наверное, ребятам нужно покопаться в себе. Мастеров много, однако без нужного усердия голы не придут. Иногда нужно потерпеть и забить трудовой гол.

— Куда пропало динамовское большинство, которое считалось одним из лучших в лиге? Сегодня четыре попытки, и все мимо…

— Сегодня можно было сыграть лучше, и, наверное, если бы забили, был бы другой результат.

— Команда нанесла почти 40 бросков по воротам Павла Хомченко. В первой игре с ХК «Сочи», когда играли в Москве, тоже было примерно такое количество бросков. Как быть с реализацией моментов?

— Соперник заблокировал 22 броска. Нужно отдать должное южанам. Я предупреждал, что вратарь может быть горячим, видимо, сегодня был его день.

— Получается, не нашли ключи к воротам?

— Если 0 голов, то получается так. Здесь совокупность факторов: и вратаря не закрывали, и неточные пасы отдавали, и соперник ловил на себя шайбы.

— Как оцениваете игру и форму Павла Кудрявцева?

— Он не играл полгода. Сегодня у Павла были моменты, думаю, он будет добавлять с каждым матчем. Ему нужно время, чтобы втянуться, — приводит слова Козлова пресс-служба «Динамо».