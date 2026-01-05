«Питтсбург» выставит Замулу на драфт отказов для расторжения контракта — PuckPedia

«Питтсбург Пингвинз» выставит российского защитника Егора Замулу на драфт отказов с целью расторжения контракта. Об этом сообщает PuckPedia в социальной сети Х.

Ранее «Питтсбург» отстранил недавно выменянного у «Филадельфии Флайерз» игрока за неявку в расположение фарм-клуба «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз», выступающего в АХЛ. Отмечается, что интерес к Замуле проявляют несколько клубов НХЛ и он, вероятнее всего, подпишет новый контракт.

В текущем сезоне 25-летний защитник провёл 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Филадельфию», в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету три игры за «Лихай Вэлли» в АХЛ и 2 (0+2) очка.