«Не знаю, откуда эти слухи». Главный тренер «Динамо» Козлов — об обмене Комтуа

«Не знаю, откуда эти слухи». Главный тренер «Динамо» Козлов — об обмене Комтуа
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов выразил надежду на улучшение игры форварда команды Макса Комтуа.

— Активно распространяются слухи про обмен Макса Комтуа. Можете это прокомментировать? И почему такой классный хоккеист не может обрести себя прошлогоднего?
— Не знаю, откуда берутся слухи. Мы разговариваем с Максимом. Я сказал ему, что он не показывает ту игру, которую мы ждём от него и которая понравилась болельщикам в прошлом сезоне. Но он начинал слабо и в прошлом году. Надеемся, что во второй половине чемпионата он добавит и будет показывать тот хоккей, который от него ждут, — приводит слова Козлова пресс-служба «Динамо».

