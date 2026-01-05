Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. В трёх матчах форвард отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Второй звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз» канадский нападающий Сидни Кросби. Он набрал 8 (4+4) очков в четырёх встречах. Третьей звездой стал американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. В двух играх он забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне Кучеров провёл 37 матчей, в которых набрал 59 (20+39) очков при полезности «+18».