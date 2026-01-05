Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. В трёх матчах форвард отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Второй звездой признан капитан «Питтсбург Пингвинз» канадский нападающий Сидни Кросби. Он набрал 8 (4+4) очков в четырёх встречах. Третьей звездой стал американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. В двух играх он забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне Кучеров провёл 37 матчей, в которых набрал 59 (20+39) очков при полезности «+18».

Материалы по теме
Кучеров обошёл Рантанена и Драйзайтля, вырвавшись на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android