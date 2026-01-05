Илья Сорокин может выйти в стартовом составе «Айлендерс» в матче с «Нью-Джерси»

Российский голкипер «Нью‑Йорк Айлендерс» Илья Сорокин может выйти в стартовом составе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» впервые с 19 декабря, сообщает пресс-служба лиги. Встреча между командами состоится в ночь на 7 января.

Сорокину 30 лет. В текущем сезоне Илья сыграл за клуб 24 встречи, одержав 12 побед при трёх шат-аутах, отражая в среднем 91% бросков по воротам. Всего на счету россиянина 277 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, 137 побед при коэффициенте надёжности 2,58. Голкипер был выбран «Айлендерс» в третьем раунде под общим 78-м номером на драфте НХЛ в 2014 году.

«Айлендерс» на данный момент находятся на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 50 очками в 42 играх.