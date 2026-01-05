Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Сорокин может выйти в стартовом составе «Айлендерс» в матче с «Нью-Джерси»

Илья Сорокин может выйти в стартовом составе «Айлендерс» в матче с «Нью-Джерси»
Комментарии

Российский голкипер «Нью‑Йорк Айлендерс» Илья Сорокин может выйти в стартовом составе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» впервые с 19 декабря, сообщает пресс-служба лиги. Встреча между командами состоится в ночь на 7 января.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сорокину 30 лет. В текущем сезоне Илья сыграл за клуб 24 встречи, одержав 12 побед при трёх шат-аутах, отражая в среднем 91% бросков по воротам. Всего на счету россиянина 277 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, 137 побед при коэффициенте надёжности 2,58. Голкипер был выбран «Айлендерс» в третьем раунде под общим 78-м номером на драфте НХЛ в 2014 году.

«Айлендерс» на данный момент находятся на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 50 очками в 42 играх.

Материалы по теме
Макдэвид — MVP, Сорокин — лучший вратарь? Кому могут достаться личные призы НХЛ
Макдэвид — MVP, Сорокин — лучший вратарь? Кому могут достаться личные призы НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android