Главная Хоккей Новости

И. о. главного тренера «Шанхайских Драконов» оценил победу в матче с «Ладой»

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майкл Келли подвёл итоги матча с «Ладой» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Фу (Меркли, Джозефс) – 02:38 (5x5)     2:0 Саттер (Лабанк, Кленденинг) – 14:22 (5x5)     2:1 Савчик (Тянулин, Сетдиков) – 22:43 (5x5)     2:2 Грошев (Михайлов, Граовац) – 42:53 (5x5)     3:2 Фу (Сомерби, Вагнер) – 49:02 (5x5)    

— Первый период мы провели очень хорошо и повели 2:0. Во втором периоде соперник добавил — это конкурентоспособная команда, которая умеет навязывать борьбу. В третьем периоде начало было неплохим, затем мы немного отошли назад, стараясь сохранить преимущество. Я понимаю, почему так произошло. По мере того как команда будет чувствовать себя увереннее, качество игры станет расти.

— Это ваша первая победа в роли исполняющего обязанности главного тренера. В чём причина прежней серии неудач?
— В последние недели мы сделали акцент на деталях — мелочах, которые не видны сразу и за которые не начисляют очки. Эти моменты можно заметить только при детальном видеоанализе. Ребята начали в это верить, и именно такие детали часто решают исход матчей, когда разница минимальна.

— Насколько опасно было преимущество в две шайбы после долгого перерыва без таких ситуаций?
— Мы заслужили счёт 2:0. Конечно, это непростое преимущество, но всё же лучше вести в две шайбы, чем уступать. Мы справились с этим отрезком и довели матч до победы.

— Есть ли информация по состоянию Жерара Галлана?
— Он находится в Санкт-Петербурге, однако я не знаю, когда он сможет вернуться, — приводит слова Галлана пресс-служба «Шанхайских Драконов».

