И. о. главного тренера «Шанхайских Драконов» оценил победу в матче с «Ладой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майкл Келли подвёл итоги матча с «Ладой» (3:2).

— Первый период мы провели очень хорошо и повели 2:0. Во втором периоде соперник добавил — это конкурентоспособная команда, которая умеет навязывать борьбу. В третьем периоде начало было неплохим, затем мы немного отошли назад, стараясь сохранить преимущество. Я понимаю, почему так произошло. По мере того как команда будет чувствовать себя увереннее, качество игры станет расти.

— Это ваша первая победа в роли исполняющего обязанности главного тренера. В чём причина прежней серии неудач?

— В последние недели мы сделали акцент на деталях — мелочах, которые не видны сразу и за которые не начисляют очки. Эти моменты можно заметить только при детальном видеоанализе. Ребята начали в это верить, и именно такие детали часто решают исход матчей, когда разница минимальна.

— Насколько опасно было преимущество в две шайбы после долгого перерыва без таких ситуаций?

— Мы заслужили счёт 2:0. Конечно, это непростое преимущество, но всё же лучше вести в две шайбы, чем уступать. Мы справились с этим отрезком и довели матч до победы.

— Есть ли информация по состоянию Жерара Галлана?

— Он находится в Санкт-Петербурге, однако я не знаю, когда он сможет вернуться, — приводит слова Галлана пресс-служба «Шанхайских Драконов».