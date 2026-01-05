Защитник «Айлендерс» Шефер может пропустить матч с «Нью-Джерси» из-за болезни

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер не тренировался вместе с командой из-за болезни, сообщает пресс-служба НХЛ. Отмечается, что участие хоккеиста в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» будет решаться непосредственно перед игрой. Встреча между командами состоится в ночь на 7 января.

В текущем сезоне 18-летний защитник провёл 42 встречи, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами при показателе полезности «+8». Шефер был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под общим первым номером на драфте НХЛ 2025 года.

«Айлендерс» на данный момент находятся на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 50 очками в 42 играх.