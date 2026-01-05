Скидки
Хоккей

Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о победе над московским «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о победе над московским «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Биттен (Венгрыжановский) – 13:35 (5x5)     2:0 Боден (Кагарлицкий) – 52:41 (5x5)    

– Перед игрой говорили ребятам, что соперник мастеровитый и удаляться нельзя. Ребята молодцы, самоотверженно ловили всё на себя. Просто красавцы, вратарь тоже здорово отыграл.

– Как сумели за столь короткое время поменять ментальность коллектива?
– Работа ежедневная, мы начали со старта сезона доносить до ребят определённые требования. Команда сплотилась. Это ежедневная работа и общение.

– Как вам удалось выбить из игры лидеров «Динамо»?
– Мы проводили собрания и объясняли, как действует соперник. Ребята всё поняли, выполнили и выбили его из игры, — приводит слова Михайлова пресс-служба «Сочи».

Новости. Хоккей
