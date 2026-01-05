Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о победе над московским «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Перед игрой говорили ребятам, что соперник мастеровитый и удаляться нельзя. Ребята молодцы, самоотверженно ловили всё на себя. Просто красавцы, вратарь тоже здорово отыграл.

– Как сумели за столь короткое время поменять ментальность коллектива?

– Работа ежедневная, мы начали со старта сезона доносить до ребят определённые требования. Команда сплотилась. Это ежедневная работа и общение.

– Как вам удалось выбить из игры лидеров «Динамо»?

– Мы проводили собрания и объясняли, как действует соперник. Ребята всё поняли, выполнили и выбили его из игры, — приводит слова Михайлова пресс-служба «Сочи».