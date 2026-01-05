«Стыдно за текущее положение дел». Десятков — после поражения «Лады» от «Шанхая»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (2:3) и заявил, что ему стыдно за последние результаты команды.

— Мы крайне неудачно начали встречу и быстро уступили 0:2. Потратили много сил, чтобы вернуться в игру и сравнять счёт. Когда матч уже шёл «до гола», допустили решающую ошибку.

Честно скажу: я сильно переживаю за результаты команды и за качество нашей игры. Есть хоккеисты, которые позволяют себе выключаться из борьбы прямо по ходу матча — это вызывает у меня серьёзное негодование.

Мне стыдно за текущее положение дел. За всю жизнь я не проигрывал столько — ни как игрок, ни как тренер. Но бросить родной клуб я не могу и не собираюсь. Я уверен, что выбраться из этой ситуации можно только через работу — находя правильные решения, правильных игроков и правильные возможности.

— Почему сегодня не было в составе Земчёнка?

— Он болеет, у него пневмония. Кроме того, у нас проблемы и с другими защитниками: Антипин улетел домой из-за осложнений, ещё один игрок остался в Тольятти.

— Вы говорили о недовольстве действиями некоторых хоккеистов. В чём причина — нехватка мотивации?

— Нам сейчас нужно делать больше, чем мы можем. Буквально «выпрыгивать из штанов». Но, к сожалению, не все хоккеисты на данный момент готовы или способны на такую самоотдачу. Речь идёт прежде всего не о мастерстве, а о самоотдаче. Есть хорошая поговорка: «Трудолюбие побеждает талант, если талант не трудится», — приводит слова Десяткова пресс-служба «Лады».