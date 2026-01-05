Скидки
Хоккей

«Стыдно за текущее положение дел». Десятков — после поражения «Лады» от «Шанхая»

Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (2:3) и заявил, что ему стыдно за последние результаты команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Фу (Меркли, Джозефс) – 02:38 (5x5)     2:0 Саттер (Лабанк, Кленденинг) – 14:22 (5x5)     2:1 Савчик (Тянулин, Сетдиков) – 22:43 (5x5)     2:2 Грошев (Михайлов, Граовац) – 42:53 (5x5)     3:2 Фу (Сомерби, Вагнер) – 49:02 (5x5)    

— Мы крайне неудачно начали встречу и быстро уступили 0:2. Потратили много сил, чтобы вернуться в игру и сравнять счёт. Когда матч уже шёл «до гола», допустили решающую ошибку.

Честно скажу: я сильно переживаю за результаты команды и за качество нашей игры. Есть хоккеисты, которые позволяют себе выключаться из борьбы прямо по ходу матча — это вызывает у меня серьёзное негодование.

Мне стыдно за текущее положение дел. За всю жизнь я не проигрывал столько — ни как игрок, ни как тренер. Но бросить родной клуб я не могу и не собираюсь. Я уверен, что выбраться из этой ситуации можно только через работу — находя правильные решения, правильных игроков и правильные возможности.

— Почему сегодня не было в составе Земчёнка?
— Он болеет, у него пневмония. Кроме того, у нас проблемы и с другими защитниками: Антипин улетел домой из-за осложнений, ещё один игрок остался в Тольятти.

— Вы говорили о недовольстве действиями некоторых хоккеистов. В чём причина — нехватка мотивации?
— Нам сейчас нужно делать больше, чем мы можем. Буквально «выпрыгивать из штанов». Но, к сожалению, не все хоккеисты на данный момент готовы или способны на такую самоотдачу. Речь идёт прежде всего не о мастерстве, а о самоотдаче. Есть хорошая поговорка: «Трудолюбие побеждает талант, если талант не трудится», — приводит слова Десяткова пресс-служба «Лады».

Комментарии
Новости. Хоккей
