Нападающий Веннберг высказался о своём продлении контракта с «Сан-Хосе»

Шведский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александер Веннберг прокомментировал продление контракта с клубом и заявил, что очень счастлив продолжить свой путь в этой организации.

«Я просто в восторге. Мы полюбили Сан-Хосе с первой секунды нашего пребывания здесь. Летом я говорил, что очень хотел бы вернуться сюда. С самого начала честно говорил, что это место, которое я очень люблю.

Мне кажется, три года — это хороший срок. Сейчас, если учитывать текущее состояние команды, то, что мы строим — и я не говорю, что на этом всё закончится, возможно, будет продление — но сейчас идеальное время, чтобы строить здесь будущее, а потом посмотрим, как всё сложится.

Мне кажется, обе стороны довольны, а дальше посмотрим. Сейчас мы все считаем это взаимовыгодным вариантом и понимаем, что это нам подходит. Как я уже сказал, я более чем счастлив быть в «Шаркс» и остаюсь здесь на эти три года, а потом, надеюсь, начнём новый разговор», — приводит слова Веннберга San Jose Hockey Now.

Новое соглашение с форвардом рассчитано на три года, общая сумма составила $ 18 млн. Таким образом, кэпхит составит $ 6 млн. Веннбергу 31 год. За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2024/2025. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 41 сыгранный матч, в которых он набрал 26 (7+19) очков при показателе полезности «-12».