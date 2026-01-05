Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Том Брэди ответил, какого игрока НХЛ хотел бы сделать амбассадором своего бренда одежды

Том Брэди ответил, какого игрока НХЛ хотел бы сделать амбассадором своего бренда одежды
Комментарии

Семикратный победитель Супербоула и один из лучших игроков в истории американского футбола Том Брэди ответил, с каким игроком Национальной хоккейной лиги он подписал бы рекламный контракт. Брэди является одним из главных акционеров бренда спортивной одежды Nobull.

«Мэттью Шефер, вы о нём слышали? Вот кто мне нужен», — приводит слова Брэди аккаунт Islanders Video в социальной сети Х.

В текущем сезоне 18-летний хоккеист провёл 42 встречи за «Нью-Йорк Айлендерс», в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами при показателе полезности «+8». Шефер был выбран «островитянами» под общим первым номером на драфте НХЛ 2025 года.

Материалы по теме
Без Бедарда и Шефера, зато с Селебрини и Даути. Кем Канада собралась выигрывать Олимпиаду?
Без Бедарда и Шефера, зато с Селебрини и Даути. Кем Канада собралась выигрывать Олимпиаду?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android