Том Брэди ответил, какого игрока НХЛ хотел бы сделать амбассадором своего бренда одежды

Семикратный победитель Супербоула и один из лучших игроков в истории американского футбола Том Брэди ответил, с каким игроком Национальной хоккейной лиги он подписал бы рекламный контракт. Брэди является одним из главных акционеров бренда спортивной одежды Nobull.

«Мэттью Шефер, вы о нём слышали? Вот кто мне нужен», — приводит слова Брэди аккаунт Islanders Video в социальной сети Х.

В текущем сезоне 18-летний хоккеист провёл 42 встречи за «Нью-Йорк Айлендерс», в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами при показателе полезности «+8». Шефер был выбран «островитянами» под общим первым номером на драфте НХЛ 2025 года.