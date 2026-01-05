Результаты матчей ВХЛ на 5 января 2026 года

Сегодня, 5 января, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 5 января 2026 года:

«Торпедо-Горький» — «Химик» — 4:2;

«Динамо-Алтай» — АКМ — 1:2 Б;

СКА-ВМФ — «Барс» — 0:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 64 очка в 39 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 63 очками после 38 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.