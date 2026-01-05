Результаты матчей МХЛ на 5 января 2026 года

Сегодня, 5 января, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 5 января 2026 года:

«Толпар» — «Молот» — 6:2;

«Снежные Барсы» — «Сибирские Снайперы» — 2:3;

«Красная Машина-Юниор» — «Спартак» — 1:7;

«Динамо-Шинник» — «Локо» — 2:3 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 63 очками после 35 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.

В текущем сезоне возросло количество встреч каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.