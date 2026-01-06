Скидки
Матвей Мичков пропустил тренировку «Филадельфии» и прошёл медицинское обследование

Матвей Мичков пропустил тренировку «Филадельфии» и прошёл медицинское обследование
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков пропустил тренировку клуба и прошёл медицинское обследование, информирует Yahoo Sports со ссылкой на главного тренера клуба Рика Токкета.

Главный тренер Рик Токкет сообщил, что в понедельник Мичков проходил медицинское обследование после того, как утром рассказал клубу о повреждении. Более ясное понимание состояния Матвея ожидается во вторник, 6 января, на утренней раскатке перед домашним матчем «Филадельфии» с «Анахайм Дакс».

По всей видимости, Мичков получил шайбой по ноге во время игры в большинстве в третьем периоде встречи с «Эдмонтон Ойлерз» (2:5) Менее чем за девять минут до конца матча Тревор Зеграс попытался выполнить поперечную передачу, которая случайно угодила в Мичкова.

В нынешнем сезоне Мичков провёл 40 матчей, забив девять голов и сделав 14 результативных передач.

