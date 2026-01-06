Карбери высказался об игре «Вашингтона» в обороне после шести поражений в восьми матчах

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре команды в обороне.

«Здесь многое складывается воедино. Где-то дело в структуре, где-то — в моментах, которые нужно заново объяснять или на которых нужно делать дополнительный акцент. Есть и индивидуальные вещи: с кем-то нужно работать отдельно — с молодыми игроками, с ветеранами, с теми, кто недавно пришёл в организацию, — и постоянно объяснять, чего от них ждут в тех или иных оборонительных ситуациях, какие решения нужно принимать.

Часть этого — чисто рабочие моменты, часть — немного «в голове», умение думать по ходу игры в лучшей лиге мира. Факторов много, и мы постепенно работаем над каждым из них.

Иногда мы показываем это всей команде, иногда — отдельным игрокам, а иногда — и тем и другим. Порой отрабатываем на тренировках, как вы видели сегодня. Но в конечном счёте мы также много внимания уделяли атакующей игре — тому, как будем забивать и создавать моменты», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

За последние восемь игр команда одержала две победы и потерпела шесть поражений.