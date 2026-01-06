Скидки
Хоккей

«Тампа» вновь вернула российского защитника Максима Грошева в АХЛ

«Тампа» вновь вернула российского защитника Максима Грошева в АХЛ
Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» сообщила, что руководство команды отправило российского защитника Максима Грошева в команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Максим сыграл одну встречу, в которой отметился результативным пасом. Также на его счету две игры в предсезонке, где россиянину удалось забить один гол.

23-летний Грошев в АХЛ провёл 27 матчей за «Сиракьюз» в этом сезоне, забросил одну шайбу отдал 11 голевых передач. Игрок обороны лидирует среди всех хоккеистов «Сиракьюз» по показателю полезности («+8»), а также занимает второе место среди всех защитников «Сиракьюз» по передачам и очкам.

Грошев был выбран «Тампа-Бэй» в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 85-м номером.

