Сборная Канады обыграла Финляндию в матче за третье место МЧМ-2026
Завершился матч за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года, в котором сборная Канады встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» и закончилась победой канадцев со счётом 6:3.
U20 ЧМ-2026 . За 3-е место
06 января 2026, вторник. 00:30 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 3
Финляндия U20
1:0 О'Райли (Хейдж, Маккенна) – 01:10 (5x5) 1:1 Вялиля (Руохонен) – 03:23 (5x5) 2:1 Кутс (Верхофф, Гринтри) – 04:57 (5x5) 2:2 Миеттинен (Болиус, Кухта) – 11:58 (5x4) 3:2 Парек (Хейдж, Маккенна) – 18:41 (5x4) 4:2 Мартон (Игинла, Парек) – 21:47 (5x5) 5:2 О'Райли (Маккенна, Хейдж) – 25:27 (5x4) 5:3 Руохонен (Туува) – 34:18 (5x5) 6:3 Маккенна (Хейдж) – 53:35 (5x5)
В составе сборной Канады забивали Сэм О'Райли (дважды), Брэйден Кутс, Зейн Парек, Портер Мартон и Гэвин Маккенна.
За сборную Финляндии отличились Артту Вялиля, Юлиус Миеттинен и Хейкки Руохонен.
Напомним, в полуфинале турнира сборная Канады со счётом 4:6 проиграла национальной команде Чехии, а Финляндия в серии буллитов (3:4 Б) проиграла сборной Швеции.
Финал между Чехией и Швецией состоится 6 января, начало – 4:30 мск.
