Форвард «Вашингтона» подрался с защитником «Анахайма» в первом периоде

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 0:1 в пользу гостей. В одном из эпизодов американский нападающий столичного клуба Брэндон Дьюхейм подрался с соотечественником защитником «Анахайма» Джейкобом Трубой.

ВИДЕО

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 48 очков. «Анахайм», в свою очередь, находится на шестом месте Западной конференции, набрав 45 очков.