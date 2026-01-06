Форвард «Вашингтона» подрался с защитником «Анахайма» в первом периоде
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс».
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
2 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33 1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56 2:1 Сурдиф – 18:58
На момент написания новости проходит первый период. Счёт 0:1 в пользу гостей. В одном из эпизодов американский нападающий столичного клуба Брэндон Дьюхейм подрался с соотечественником защитником «Анахайма» Джейкобом Трубой.
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 48 очков. «Анахайм», в свою очередь, находится на шестом месте Западной конференции, набрав 45 очков.
