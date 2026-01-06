Александр Овечкин проводит 1534-й матч в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1534-м матче, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости — 2:1 в пользу столичной команды.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 20-е место рейтинга. Следующей целью Александра является Шейн Доун (1540), занимающий 18-ю строчку. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1538 матчей). Он же идёт 19-м в данном рейтинге и также пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.
Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.
