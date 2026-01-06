Скидки
Игорь Шестёркин не смог самостоятельно покинуть лёд после столкновения с форвардом «Юты»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Юту Мамонт».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
1 : 0
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Лафреньер – 28:29 (pp)    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 0:0. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил травму после столкновения с нападающим «Юты» Джоном-Джейсон Петеркой. Шестёркин не смог самостоятельно покинуть лёд. Покинуть площадку ему помогал российский защитник Владислав Гавриков.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 34 матчах в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,47 шайбы за матч.

