Игорь Шестёркин не смог самостоятельно покинуть лёд после столкновения с форвардом «Юты»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Юту Мамонт».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 0:0. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил травму после столкновения с нападающим «Юты» Джоном-Джейсон Петеркой. Шестёркин не смог самостоятельно покинуть лёд. Покинуть площадку ему помогал российский защитник Владислав Гавриков.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 34 матчах в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,47 шайбы за матч.