Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по числу матчей в НХЛ с учётом плей-офф

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1695-м матче с учётом плей-офф НХЛ, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости — 4:1 в пользу столичной команды.

По количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах лиги и плей-офф 40-летний форвард обошёл легендарного форварда Уэйна Гретцки (1694) и теперь занимает чистое 17-е место рейтинга.

Рекордсменом лиги по числу матчей в регулярках является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр. А больше всего матчей с учётом Кубка Стэнли провёл Марк Мессье (1991 матч с учетом плей‑офф).