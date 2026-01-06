Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по числу матчей в НХЛ с учётом плей-офф

Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по числу матчей в НХЛ с учётом плей-офф
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1695-м матче с учётом плей-офф НХЛ, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости — 4:1 в пользу столичной команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
5 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33     1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56     2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58     3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54     4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30     5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52     5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56     5:3 Труба (Терри) – 34:12    

По количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах лиги и плей-офф 40-летний форвард обошёл легендарного форварда Уэйна Гретцки (1694) и теперь занимает чистое 17-е место рейтинга.

Рекордсменом лиги по числу матчей в регулярках является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр. А больше всего матчей с учётом Кубка Стэнли провёл Марк Мессье (1991 матч с учетом плей‑офф).

Материалы по теме
Александр Овечкин проводит 1534-й матч в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android