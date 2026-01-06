Овечкин забросил 990 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 26 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс», который проходит в эти минуты на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. Голы на 29-й минуте встречи довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 990 заброшенных шайб.
На счету Александра Овечкина теперь 913 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 990 шайб в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 26 шайб.
Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ
