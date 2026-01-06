Скидки
Александр Овечкин забил 913-й гол в карьере в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
5 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33     1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56     2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58     3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54     4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30     5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52     5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56     5:3 Труба (Терри) – 34:12    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 5:1 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот гол стал 913-м в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие 43 матчах, в которых записал в свой актив 16 голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 913 голов и 745 результативных передач в 1534 матчах.

