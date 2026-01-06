Видео 913-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс», который проходит на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США) в эти минуты. На 29-й минуте игры 40-летний форвард забил пятую гол своей команды в матче (5:1), забросив тем самым свою 913-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В моменте с голом ему ассистировали словак Мартин Фехервари и американец Джон Карлсон. Для Овечкина эта шайба стала 913-й за карьеру в НХЛ. Также он прервал свою двухматчевую серию без забитых голов. Кроме того, данная шайба первая для Овечкина в 2026 году.
В текущем сезоне для Овечкина это 16-я заброшенная шайба в 43 матчах. Также в его активе 19 результативных передач.
