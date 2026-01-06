Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео 913-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Видео 913-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс», который проходит на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США) в эти минуты. На 29-й минуте игры 40-летний форвард забил пятую гол своей команды в матче (5:1), забросив тем самым свою 913-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
5 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33     1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56     2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58     3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54     4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30     5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52     5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56     5:3 Труба (Терри) – 34:12    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В моменте с голом ему ассистировали словак Мартин Фехервари и американец Джон Карлсон. Для Овечкина эта шайба стала 913-й за карьеру в НХЛ. Также он прервал свою двухматчевую серию без забитых голов. Кроме того, данная шайба первая для Овечкина в 2026 году.

В текущем сезоне для Овечкина это 16-я заброшенная шайба в 43 матчах. Также в его активе 19 результативных передач.

Материалы по теме
Овечкин забросил 990 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 26 голов
Материалы по теме
«Не смогут выжить». «Вашингтон» ждёт катастрофа в потенциально последнем сезоне Овечкина?
«Не смогут выжить». «Вашингтон» ждёт катастрофа в потенциально последнем сезоне Овечкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android