Пресс-служба «Рейнджерс» выступила с заявлением о травме Шестёркина в матче с «Ютой»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Юту Мамонт».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
2 : 1
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Лафреньер (Зибанеджад, Панарин) – 28:29 (pp)     1:1 Гюнтер (Коул) – 32:39     2:1 Трочек (Панарин, Зибанеджад) – 36:36 (pp)    

В первом периоде российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин получил травму после столкновения с нападающим «Юты» Джоном-Джейсон Петеркой. Пресс-служба «Рейнджерс» сообщила, что россиянин не вернётся на площадку.

«Игорь Шестеркин (травма нижней части тела) сегодня вечером не вернется на площадку», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что после столкновения Шестёркин не смог самостоятельно покинуть площадку.
В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 34 матчах в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,47 шайбы за матч.

