Пресс-служба «Рейнджерс» выступила с заявлением о травме Шестёркина в матче с «Ютой»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Юту Мамонт».

В первом периоде российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин получил травму после столкновения с нападающим «Юты» Джоном-Джейсон Петеркой. Пресс-служба «Рейнджерс» сообщила, что россиянин не вернётся на площадку.

«Игорь Шестеркин (травма нижней части тела) сегодня вечером не вернется на площадку», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что после столкновения Шестёркин не смог самостоятельно покинуть площадку.

В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 34 матчах в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,47 шайбы за матч.