Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по числу домашних матчей с забитыми голами
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс».
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
5 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33 1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56 2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58 3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54 4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30 5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52 5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56 5:3 Труба (Терри) – 34:12
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 5:3 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин обошёл Горди Хоу (348 матчей) и стал рекордсменом НХЛ по числу домашних игр с заброшенной шайбой.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие 43 матчах, в которых записал в свой актив 16 голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 913 голов и 745 результативных передач в 1534 матчах.
