Овечкин забил 580-й гол в равных составах. Больше только у одного игрока в истории НХЛ
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс», который проходит в эти минуты на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. Россиянин забил гол на 29-й минуте встречи в равных составах и упрочил своё положение в рейтинге среди снайперов в равных составах.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
5 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33 1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56 2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58 3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54 4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30 5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52 5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56 5:3 Труба (Терри) – 34:12
На счету Александра Овечкина теперь 580 голов в регулярных чемпионатах НХЛ в равных составах. Это второй результат в истории НХЛ после легендарного Уэйна Гретцки (617). Отставание Овечкина от Гретцки составляет 37 шайб.
На момент написания новости завершился второй период. Счёт 5:3 в пользу столичной команды.
Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ
