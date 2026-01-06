Овечкин забил 580-й гол в равных составах. Больше только у одного игрока в истории НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс», который проходит в эти минуты на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. Россиянин забил гол на 29-й минуте встречи в равных составах и упрочил своё положение в рейтинге среди снайперов в равных составах.

На счету Александра Овечкина теперь 580 голов в регулярных чемпионатах НХЛ в равных составах. Это второй результат в истории НХЛ после легендарного Уэйна Гретцки (617). Отставание Овечкина от Гретцки составляет 37 шайб.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 5:3 в пользу столичной команды.

Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ