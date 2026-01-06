Дубль Александра Овечкина с победным голом помог «Вашингтону» переиграть «Анахайм»

В ночь с 5 на 6 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, на его счету пятая шайба для «Кэпиталз» в матче, ставшая в итоге победной, и седьмой гол в пустые ворота. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков очков не набрал.

Остальные голы «Вашингтона» на счету оформившего хет-трик Джастина Сурдифа, Райана Леонарда и Джона Карлсона в пустые ворота, в составе «Дакс» отличились Крис Крайдер, Алекс Киллорн, Джейкоб Труба и Беккетт Сеннеке.

«Столичные» пропустили первыми, после чего забросили пять шайб подряд. Однако гости едва не отыгрались со счёта 1:5, сократив разрыв до минимума. В концовке хозяева льда дважды поразили пустые ворота соперника.