2 очка Панарина и 9 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ютой»

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Юту Мамонт». Гости выиграли матч в овертайме со счётом 3:2.

У хозяев в сегодняшней встрече забивали Алекси Лафреньер и Винсент Трочек. Российский форвард Артемий Панарин сделал две результативные передачи. У Игоря Шестёркина девять спасений, он получил травму по ходу матча и не смог продолжить игру.

У гостей забивали Дилан Гюнтер и Майкл Карконе. Победный гол в овертайме на счету Шона Дурзи.

«Юта» вышла на 10 место Запада с 43 очками. «Рейнджерс» идут на 13 строчке Востока с 46 баллами.