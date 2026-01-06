Скидки
2 очка Панарина и 9 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ютой»

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Юту Мамонт». Гости выиграли матч в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Лафреньер (Зибанеджад, Панарин) – 28:29 (pp)     1:1 Гюнтер (Коул) – 32:39     2:1 Трочек (Панарин, Зибанеджад) – 36:36 (pp)     2:2 Карконе (Марино) – 46:15     2:3 Дурзи (Шмальц, Круз) – 61:06    

У хозяев в сегодняшней встрече забивали Алекси Лафреньер и Винсент Трочек. Российский форвард Артемий Панарин сделал две результативные передачи. У Игоря Шестёркина девять спасений, он получил травму по ходу матча и не смог продолжить игру.

У гостей забивали Дилан Гюнтер и Майкл Карконе. Победный гол в овертайме на счету Шона Дурзи.

«Юта» вышла на 10 место Запада с 43 очками. «Рейнджерс» идут на 13 строчке Востока с 46 баллами.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
