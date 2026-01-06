Александр Овечкин забросил 914-ю шайбу за карьеру в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 914-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На последней минуте домашнего матча с «Анахайм Дакс» форвард оформил дубль, поразив пустые ворота.

Тем самым Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 914 шайб.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие 43 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 17 голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 914 голов и 745 результативных передач в 1534 матчах.

