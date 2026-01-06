Скидки
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин забросил 914-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин забросил 914-ю шайбу за карьеру в НХЛ
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 914-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На последней минуте домашнего матча с «Анахайм Дакс» форвард оформил дубль, поразив пустые ворота.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33     1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56     2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58     3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54     4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30     5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52     5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56     5:3 Труба (Терри) – 34:12     5:4 Сеннеке (Готье, Лакомб) – 49:22     6:4 Карлсон (Дауд, Фехервари) – 58:46     7:4 Овечкин (Сурдиф) – 59:18    

Тем самым Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 914 шайб.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие 43 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 17 голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 914 голов и 745 результативных передач в 1534 матчах.

Видео: Овечкин отметил Новый год по московскому времени

