Овечкин повторил рекод Ягра по победным голам в НХЛ с учётом плей-офф

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» и вписал своё имя в историю.

Алекс Овечкин (2+0 — 2) стал автором победной шайбы. Его 140 победных голов в регулярных чемпионатах — абсолютный рекорд в истории НХЛ, а 151 победный гол с учётом плей-офф позволил ему сравняться с Яромиром Ягром — лучший показатель за всю историю лиги.

Напомним, сегодняшний матч «Вашингтон» выиграл со счётом 7:4, пропустив первым. Столичный клуб поднялся на шестое место Востока.

