Овечкин повторил рекод Ягра по победным голам в НХЛ с учётом плей-офф
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» и вписал своё имя в историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33 1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56 2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58 3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54 4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30 5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52 5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56 5:3 Труба (Терри) – 34:12 5:4 Сеннеке (Готье, Лакомб) – 49:22 6:4 Карлсон (Дауд, Фехервари) – 58:46 7:4 Овечкин (Сурдиф) – 59:18
Алекс Овечкин (2+0 — 2) стал автором победной шайбы. Его 140 победных голов в регулярных чемпионатах — абсолютный рекорд в истории НХЛ, а 151 победный гол с учётом плей-офф позволил ему сравняться с Яромиром Ягром — лучший показатель за всю историю лиги.
Напомним, сегодняшний матч «Вашингтон» выиграл со счётом 7:4, пропустив первым. Столичный клуб поднялся на шестое место Востока.
Сыновья Овечкина посетили раздевалку «Вашингтона»
