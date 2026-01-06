Овечкин забросил 991 шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 25 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (7:4), который завершился в ночь с 5 на 6 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». Голы на 29-й и на 60-й минутах встречи довели снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 991 заброшенной шайбы.

На счету Александра Овечкина теперь 914 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 991 шайба в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 25 шайб.

Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ