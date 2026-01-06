Овечкин забросил 991 шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 25 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (7:4), который завершился в ночь с 5 на 6 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». Голы на 29-й и на 60-й минутах встречи довели снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 991 заброшенной шайбы.
На счету Александра Овечкина теперь 914 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 991 шайба в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 25 шайб.
Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ
- 6 января 2026
-
06:39
-
06:29
-
06:16
-
06:13
-
06:01
-
05:52
-
05:51
-
05:04
-
04:48
-
04:42
-
04:39
-
04:34
-
04:32
-
04:28
-
03:59
-
03:58
-
03:35
-
03:02
-
01:49
-
01:35
-
01:23
- 5 января 2026
-
23:54
-
23:42
-
23:30
-
23:16
-
22:50
-
22:32
-
22:22
-
22:10
-
22:00
-
21:56
-
21:48
-
21:28
-
21:16
-
21:06