Александр Овечкин обновил очередной собственный рекорд в НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» и вписал своё имя в историю.

Овечкин (2+0) стал автором победной шайбы. Его 140 победных голов в регулярных чемпионатах — абсолютный рекорд в истории НХЛ, который ранее принадлежал ему же самому со 139 голами. Напомним, на втором месте в данном списке со 135 шайбами находится Яромир Ягр.

Также сегодня Овечкин повторил рекорд Ягра по победным голам в истории НХЛ с учётом плей-офф, теперь у обоих хоккеистов по 151, однако Ягр в НХЛ уже не играет.

Овечкин и Копитар обменялись майками