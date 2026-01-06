Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по числу матчей с двумя и более голами

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (7:4), который завершился в ночь с 5 на 6 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». Эта игра стала для российского снайпера 182-й за карьеру в регулярных сезонах НХЛ, в которой он забрасывал две или более шайбы.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки, набравшему за карьеру 189 таких матчей.

В текущем сезоне 40-летний Александр Овечкин оформил три матча с 2+ голами — на его счету теперь два дубля и один хет-трик.

Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ