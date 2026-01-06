Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по числу матчей с двумя и более голами
40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (7:4), который завершился в ночь с 5 на 6 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». Эта игра стала для российского снайпера 182-й за карьеру в регулярных сезонах НХЛ, в которой он забрасывал две или более шайбы.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33 1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56 2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58 3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54 4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30 5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52 5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56 5:3 Труба (Терри) – 34:12 5:4 Сеннеке (Готье, Лакомб) – 49:22 6:4 Карлсон (Дауд, Фехервари) – 58:46 7:4 Овечкин (Сурдиф) – 59:18
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки, набравшему за карьеру 189 таких матчей.
В текущем сезоне 40-летний Александр Овечкин оформил три матча с 2+ голами — на его счету теперь два дубля и один хет-трик.
