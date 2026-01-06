Видео 914-го гола Овечкина в НХЛ. Александр забил со своей половины площадки

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (7:4). «Чемпионат» предлагает своим читателям посмотреть видео гола россиянина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, первая шайба Овечкина в сегодняшнем матче стала для его клуба победной. Всего в текущем сезоне регулярки у россиянина 17 голов и 19 ассистов в 43 матчах за свой клуб. В следующей встрече «Вашингтон» в рамках НХЛ сыграет на своей площадке с «Далласом». Игра пройдёт 8 января.

