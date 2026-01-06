Скидки
Овечкин вышел на третью строчку российских снайперов сезона, обойдя Панарина и Дорофеева

Комментарии

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (7:4) и улучшил свою позицию в гонке снайперов турнира среди соотечественников.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33     1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56     2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58     3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54     4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30     5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52     5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56     5:3 Труба (Терри) – 34:12     5:4 Сеннеке (Готье, Лакомб) – 49:22     6:4 Карлсон (Дауд, Фехервари) – 58:46     7:4 Овечкин (Сурдиф) – 59:18    

После этого матча в активе россиянина стало 17 голов — это третий показатель в текущем сезоне регулярки. Александр сегодня обошёл Артемия Панарина из «Рейнджерс» и Павла Дорофеева из «Вегаса». У обоих игроков по 16 заброшенных шайб.

На второй строчке идёт Никита Кучеров из «Тампы» с 20 голами. Первый — Кирилл Капризов из «Миннесоты» — 24 гола.

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым

Видео 914-го гола Овечкина в НХЛ. Александр забил со своей половины площадки
