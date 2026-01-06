Овечкин вышел на третью строчку российских снайперов сезона, обойдя Панарина и Дорофеева

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (7:4) и улучшил свою позицию в гонке снайперов турнира среди соотечественников.

После этого матча в активе россиянина стало 17 голов — это третий показатель в текущем сезоне регулярки. Александр сегодня обошёл Артемия Панарина из «Рейнджерс» и Павла Дорофеева из «Вегаса». У обоих игроков по 16 заброшенных шайб.

На второй строчке идёт Никита Кучеров из «Тампы» с 20 голами. Первый — Кирилл Капризов из «Миннесоты» — 24 гола.

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым