Швеция выиграла МЧМ по хоккею, одолев в финале Чехию

Завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Чехии. Игра проходила на «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США) и завершилась победой шведов со счётом 4:2, благодаря чему они стали победителями турнира.

В составе победителей авторами голов в этой встрече стали Каспер Юстовора, Виктор Эклунд, Саша Бумедьенн и Ивар Штенберг.

У чехов в сегодняшнем матче заброшенные шайбы на свой счёт записали Адам Иржичек и Матей Кубиэса.

В последний раз Швеция выигрывала турнир 14 лет назад.

Напомним, в полуфинале соревнований Швеция обыграла в серии буллитов Финляндию (4:3), а Чехия в основное время одержала неожиданную победу над Канадой со счётом 6:4.