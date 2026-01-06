Швеция выиграла МЧМ по хоккею, одолев в финале Чехию
Поделиться
Завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Чехии. Игра проходила на «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США) и завершилась победой шведов со счётом 4:2, благодаря чему они стали победителями турнира.
U20 ЧМ-2026 . Финал
06 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 2
Чехия U20
1:0 Юстовора (Берглунд) – 14:46 (4x5) 2:0 Эклунд (Берглунд, Штенберг) – 29:21 (5x4) 3:0 Бумедьенн (Штенберг, Бьёрк) – 43:47 (5x5) 3:1 Иржичек (Фибигр, Нестрашил) – 57:36 (6x5) 3:2 Кубиэса (Фибигр, Чихар) – 59:36 (6x5) 4:2 Штенберг (Эклунд, Бьёрк) – 59:52 (en)
В составе победителей авторами голов в этой встрече стали Каспер Юстовора, Виктор Эклунд, Саша Бумедьенн и Ивар Штенберг.
У чехов в сегодняшнем матче заброшенные шайбы на свой счёт записали Адам Иржичек и Матей Кубиэса.
В последний раз Швеция выигрывала турнир 14 лет назад.
Напомним, в полуфинале соревнований Швеция обыграла в серии буллитов Финляндию (4:3), а Чехия в основное время одержала неожиданную победу над Канадой со счётом 6:4.
Комментарии
- 6 января 2026
-
07:30
-
07:00
-
06:56
-
06:39
-
06:29
-
06:16
-
06:13
-
06:01
-
05:52
-
05:51
-
05:04
-
04:48
-
04:42
-
04:39
-
04:34
-
04:32
-
04:28
-
03:59
-
03:58
-
03:35
-
03:02
-
01:49
-
01:35
-
01:23
- 5 января 2026
-
23:54
-
23:42
-
23:30
-
23:16
-
22:50
-
22:32
-
22:22
-
22:10
-
22:00
-
21:56
-
21:48