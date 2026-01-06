Скидки
Хоккей

Швеция выиграла МЧМ по хоккею, одолев в финале Чехию

Завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Чехии. Игра проходила на «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США) и завершилась победой шведов со счётом 4:2, благодаря чему они стали победителями турнира.

U20 ЧМ-2026 . Финал
06 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 2
Чехия U20
1:0 Юстовора (Берглунд) – 14:46 (4x5)     2:0 Эклунд (Берглунд, Штенберг) – 29:21 (5x4)     3:0 Бумедьенн (Штенберг, Бьёрк) – 43:47 (5x5)     3:1 Иржичек (Фибигр, Нестрашил) – 57:36 (6x5)     3:2 Кубиэса (Фибигр, Чихар) – 59:36 (6x5)     4:2 Штенберг (Эклунд, Бьёрк) – 59:52 (en)    

В составе победителей авторами голов в этой встрече стали Каспер Юстовора, Виктор Эклунд, Саша Бумедьенн и Ивар Штенберг.

У чехов в сегодняшнем матче заброшенные шайбы на свой счёт записали Адам Иржичек и Матей Кубиэса.

В последний раз Швеция выигрывала турнир 14 лет назад.

Напомним, в полуфинале соревнований Швеция обыграла в серии буллитов Финляндию (4:3), а Чехия в основное время одержала неожиданную победу над Канадой со счётом 6:4.

