Александр Овечкин улучшил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в пустые ворота в матчах регулярного чемпионата. 40-летний форвард отправил шайбу в оставленные голкипером для выхода шестого полевого игрока ворота на последней минуте домашней игры с «Анахайм Дакс» (7:4). Теперь на его счету 69 таких голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Также в тройку лучших входит Мариан Госса (40).

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 17 заброшенных шайб, за карьеру в регулярных чемпионатах — 914.

