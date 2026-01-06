Александр Овечкин улучшил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в пустые ворота в матчах регулярного чемпионата. 40-летний форвард отправил шайбу в оставленные голкипером для выхода шестого полевого игрока ворота на последней минуте домашней игры с «Анахайм Дакс» (7:4). Теперь на его счету 69 таких голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33 1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56 2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58 3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54 4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30 5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52 5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56 5:3 Труба (Терри) – 34:12 5:4 Сеннеке (Готье, Лакомб) – 49:22 6:4 Карлсон (Дауд, Фехервари) – 58:46 7:4 Овечкин (Сурдиф) – 59:18
Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Также в тройку лучших входит Мариан Госса (40).
Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 17 заброшенных шайб, за карьеру в регулярных чемпионатах — 914.
Видео: Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ
