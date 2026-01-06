Дубль и два крутых рекорда Овечкина, Швеция выиграла МЧМ по хоккею. Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Анахайм Дакс», установив несколько рекордов, сборная Швеции выиграла молодёжный чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Чехию, Фабрицио Романо сообщил о переходе Жоау Канселу в «Барселону». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль Александра Овечкина с победным голом помог «Вашингтону» переиграть «Анахайм».
- Швеция выиграла МЧМ по хоккею, одолев в финале Чехию.
- «Барселона» договорилась о возвращении Жоау Канселу, опередив в сделке «Интер» — Романо.
- Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по числу домашних матчей с забитыми голами.
- Овечкин повторил рекод Ягра по победным голам в НХЛ с учётом плей-офф.
- Дивеев прошёл медосмотр перед трансфером из ЦСКА в «Зенит», агент подтвердил.
- Диана Шнайдер победила Потапову из Австрии во втором круге «пятисотника» в Брисбене.
- Арина Соболенко разгромила Кристину Букшу и вышла в третий круг турнира WTA-500 в Брисбене.
- «Оклахома» неожиданно крупно проиграла «Шарлотт», несмотря на 21 очко Гилджес-Александера.
- Нигерия разгромила Мозамбик и вышла в четвертьфинал КАН, Осимхен и Лукман забили.
- Египет переиграл Бенин и вышел в 1/4 финала Кубка Африки, Салах забил на 120+4-й минуте.
Комментарии