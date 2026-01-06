Дубль и два крутых рекорда Овечкина, Швеция выиграла МЧМ по хоккею. Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Анахайм Дакс», установив несколько рекордов, сборная Швеции выиграла молодёжный чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Чехию, Фабрицио Романо сообщил о переходе Жоау Канселу в «Барселону». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня