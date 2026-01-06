Результаты матчей молодёжного ЧМ на 6 января 2026 года

Скидки
Результаты матчей молодёжного ЧМ на 5 января 2026 года: результаты турнира

В ночь с 5 на 6 января мск состоялись матч за третье место и финал молодёжного чемпионата мира — 2026, который завершился в США. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей МЧМ с 5 на 6 января 2026 года:

  • Сборная Канады U20 — сборная Финляндии U20 — 6:3;
  • Сборная Швеции U20 — Сборная Чехии U20 — 4:2.

Для сборной Швеции это чемпионство стало первым с 2012 года. Тогда в финале молодёжного чемпионата мира шведы обыграли Россию в овертайме (1:0). Напомним, сборная России пропускала молодёжный чемпионат мира — 2026 в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Сетка МЧМ-2026
Чехия обыграла сборную Канады в матче с 10 голами и вышла в финал молодёжного ЧМ-2026
